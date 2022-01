Mais de 3 mil testes rápidos de Covid-19 desviados são apreendidos 

“Mas, ao ser feita a verificação com a Sesau, foi constatado que o estado não tinha conhecimento dessa doação. Houve, então, uma autuação pela Sefaz e a carga ficou retida”, afirmou a delegada.

Já no sábado (22), um empresário fez o pagamento de uma guia de imposto do material no valor de R$ 94 mil, e a carga foi liberada. No entanto, conforme a delegada, a Polícia Civil voltou a reter a mercadoria quando já estava em Boa Vista, com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Ainda de acordo com a delegada, nesta segunda-feira a Polícia Civil confirmou que o material foi desviado da rede pública de Saúde do Amazonas. Foi feito contato com o governo amazonense para a devolução da mercadoria.

O motorista foi ouvido na delegacia e liberado. Já o empresário não compareceu e apenas encaminhou um advogado para representá-lo, informou a Civil.