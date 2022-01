Maiara e Maraisa fazem show que seria de Marília em hospital de câncer

-------- Continua depois da Publicidade--------

A dupla Maiara e Maraisa assumiu na noite da última quarta-feira, 6/1, um dos compromissos de Marília Mendonça. As irmãs fizeram um show no Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo e arrecadaram R$ 800 mil em doações. “Hoje nós viemos aqui pela nossa amizade, nosso legado”, disse Maraisa em sua conta no Twitter.

Após o show, que aconteceu em São Paulo, Maraisa, da dupla com Maiara aproveitou para fazer uma declaração para Marília, em seu Twitter: “Começando o ano da maneira mais positiva possível. Amiga você sempre foi muito generosa, gigante e continua salvando vidas. Nós também viemos aqui e fizemos a nossa parte e vamos continuar ajudando essa causa nobre ao longo dos anos, enquanto Deus permitir”.

Ela continuou: “Mais uma vez eu vejo a generosidade da minha amiga, a sua grandiosidade, e hoje ela ajudou em uma arrecadação de R$ 800 mil para o hospital e nós viemos aqui fazer o nosso papel de concretizar e ajudar pessoas. Foi um dia incrível, um dia lindo”, finalizou. Maiara & Maraisa junto a Marília Mendonça tinham juntas o projeto chamado Patroas, que antes do terrível acidente de Marília Mendonça, estava com datas marcadas até mesmo para uma turnê fora do Brasil. Fonte: Metrópoles