Mãe queima as mãos do próprio filho para ele nunca mais roubar na vida; cenas fortes

Brasil – Um vídeo que vem sendo compartilhado em aplicativos de mensagens instantâneas nesta terça-feira (11), mostra o momento em que uma criança, de aproximadamente 11 anos, é obrigada a pôr as mãos nas chamas de um fogão. O caso teria acontecido no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, no último sábado (08).

De acordo com internautas, o menino estaria roubando e recebeu esse castigo para nunca mais voltar a cometer tal crime. A punição foi aplicada pela própria mãe da criança, que trabalha para que não falte nada em casa.

Supostamente, a mãe teve a severa atitude pois teme que o filho cresça e se envolva mais no mundo do crime e do tráfico de drogas que predomina na favela.

O vídeo debateu opiniões entre internautas. Veja e tire suas próprias conclusões.