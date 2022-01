Mãe flagra pai abusando sexualmente do próprio filho de 9 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta segunda-feira-feira (3/1), que investiga um caso de um estupro de vulnerável praticado pelo próprio pai na zona rural de Pintangui, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada na manhã do dia 29 de dezembro pela mãe da criança de 9 anos. A mulher relatou que flagrou o marido importunando sexualmente o próprio filho.

Segundo o registro policial, ao chegar no quarto, onde dormiam pai e filho, a mãe presenciou o homem, com as calças abaixadas, praticando o crime sexual. Após o fato, o homem saiu de casa e não teria voltando até o registro da ocorrência.

“A mãe da suposta vítima e o suspeito serão intimados para prestarem declarações”, informou por meio de nota.

Ainda de acordo com a corporação, o Conselho Tutelar do município também deverá oficiado para prestar informações sobre o caso.

As investigações da Polícia Civil estão em andamento.