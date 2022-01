Mãe do cantor gospel Delino Marçal é assassinada

-------- Continua depois da Publicidade--------

A pastora Odete Rosalina da Costa, de 79 anos, mãe do cantor Delino Marçal, foi morta a golpes executados com um objeto de metal dentro de uma igreja em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com a Polícia Civil do Goiás, o autor do crime foi preso. A assessoria do cantor informou que ainda não há confirmações sobre local e data do velório.

De acordo com a Polícia Civil, Odete foi morta por um homem de 22 anos que teria se envolvido em uma briga com uma pessoa dentro da igreja Assembleia de Deus Ministério Primogênito, na região Noroeste de Goiânia. Na ocasião, de acordo com a corporação, o homem teria acertado a pastora com vários golpes de um objeto de metal.

Ainda de acordo com a corporação, após praticar o crime o homem fugiu do local e começou a jogar pedras em ônibus que passavam pela região. Após ser acionado, a Polícia Militar foi ao local e realizou a prisão do autor do crime, que foi encaminhado para a Central Geral de Flagrantes de Goiânia.

Além de Delino, Odete teve outros oito filhos. O cantor gospel foi vencedor do Grammy Latino em 2019, na categoria de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, com o CD Guarda Meu Coração. Cantor de Deus é Deus, Delino também é autor da música Jó, famosa na voz de Midian Lima.

*As informação são do Pleno News.