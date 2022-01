Mãe de Neymar estaria sendo chantageada por ‘vídeo íntimo’

-------- Continua depois da Publicidade--------

O polêmico relacionamento de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e de seu namorado, Tiago Ramos, ganhou um novo capítulo. Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do portal Em Off, a razão para a empresária não terminar o relacionamento com o modelo seria chantagem.

De acordo com uma fonte da coluna, Ramos estaria há algum tempo ameaçando Nadine, com um vídeo íntimo, onde o casal apareceria fazendo sexo.

O romance entre Tiago Ramos e Nadine Gonçalves foi revelado em abril de 2020. Antes disso, o rapaz teria sido namorado do cozinheiro da família de Neymar, na Europa. Tiago nunca escondeu que era fã de Neymar e sonhava ser jogador de futebol.

Para a coluna de Fábia, a assessoria de Nadine Gonçalves diz que não existe nenhum vídeo íntimo e afirma que ela está solteira.

Já Tiago ainda não se pronunciou sobre o caso.

Fonte: IstoÉ