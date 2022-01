Mãe de cantor vencedor do Grammy é brutalmente assassinada

-------- Continua depois da Publicidade--------

A mãe do cantor gospel Delino Marçal foi brutalmente assassinada na porta da igreja Assembleia de Deus, em Goiânia (GO), nesta sexta-feira, 14. A pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 79 anos, foi atingida por vários golpes com um objeto de metal.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o agressor invadiu o templo e brigou com outro homem antes de agredir a pastora, que não resistiu aos ferimentos. O rapaz, de 22 anos, foi preso em flagrante. As informações são do G1.

O Corpo de Bombeiros ainda tentou socorrer a pastora Odete, mas ela não resistiu a agressão.

O cantor e compositor gospel Delino Marçal é conhecido nacionalmente. Entre as canções mais famosas estão “Deus é Deus”, “Sonho Grande” e “Que amor é esse”. O artista, antes de seguir carreira solo, fez músicas para cantores renomados como Henrique César, Elias Souza, entre outros.

Em 2019, Delino Marçal venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.

