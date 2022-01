“Maconheiro e vagabundo”, Leonardo diz tudo que pensa do filho, rejeita e famosa humilha: “Zé droguinha”

-------- Continua depois da Publicidade--------

João Guilherme é filho do cantor sertanejo Leonardo e da empresária Naira Ávilla

Em meio a série de escândalos vividos nos últimos tempos, João Guilherme protagonizou mais um recentemente, porém, desta vez o filho de Leonardo não teve muita culpa no cartório. Acontece que a cantora Juliana Bonde, vocalista do Bonde do Forró, rejeitou o rapaz como nunca e disse tudo o que pensa dele.

Em suas redes sociais, a modelo abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada por um seguidor se ficaria com o ex-SBT. Sem papas na língua, a artista não pensou duas vezes antes de massacrar o ator da novela Cúmplices de um Resgaste.

“Olha, com todo o respeito eu não gosto de Zé droguinha”, respondeu Juliana, anulando de vez as chances de se envolver com João Guilherme.

BRIGA COM O PAI

Vale destacar que além da rejeição da modelo, o jovem de 19 anos também foi jogado pra escanteio pelo pai, segundo o Movimento Country. O fato é que no último ano, o ator e cantor relatou que seu patriarca lhe condenava pelo estilo diferente de se vestir, chegando a chama-lo até mesmo de maconheiro.

“Eu chego com as unhas pintada e ele me chama de maconheiro e vagabundo”, confessou o rapaz de 19 anos. Mas, segundo o mesmo site, João Guilherme já comentou que não sente falta de algo que nunca teve, referindo-se a relação com o companheiro de Poliana Rocha.

Fruto de uma relação de Leonardo e Naira Ávilla, o rapaz foi criado pela mãe. Assim sendo, o cantor nunca marcou tanta presente na infância do filho.