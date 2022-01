MACONHA: Mulher foi presa com aproximadamente meio quilo de maconha em ônibus

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante operação realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) nesta segunda-feira, 10, na BR 364, no município de Tarauacá, foi apreendido aproximadamente meio quilo de drogas. Na ação, uma mulher de 20 anos foi presa.

Os militares do Grupo de Operações com Cães (GOC), do 7° Batalhão, realizaram abordagem a um ônibus, que trafegava no sentido Tarauacá – Cruzeiro do Sul.

Nas buscas, com auxílio da Cão Policial “Amora”, foram encontradas com umas das passageiras, aproximadamente meio quilo de drogas e um quilo e meio de carne silvestre.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia, para serem tomadas às medidas cabíveis.

Galeria de Imagens: