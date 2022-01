Luto! Morre único filho de famosa atriz; ele tirou a própria vida aos 26 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Motivação que levou o rapaz a tirar a própria vida não foi divulgado pela família

Uma tragédia abalou a vida da família da famosa atriz Regina King. Acontece que o único filho dela, Ian Alexandre Jr, de apenas 26 anos, tirou a sua própria vida. O fato aconteceu na última quarta-feira (20).

As informações em relação a morte precoce do rapaz foram divulgadas por sua mãe, por meio de um comunicado. “Nossa família está devastada no nível mais profundo pela perda de Ian“, escreveu a própria atriz, que ganhou fama por seus diversos trabalhos, entre eles, na série de humor The Big Bang Theory.

“Ele é uma luz tão brilhante que se importava tão profundamente com a felicidade dos outros. Nossa família pede consideração respeitosa durante este tempo privado. Obrigada“, continuou Regina em seu comunicado.

Ele era filho de Regina King com o produtor Ian Alexandre. O casamento dos dois havia terminado há cerca de nove anos. O pai do rapaz, porém, preferiu não se manifestar ainda em relação a partida do filho.

A informação de que Ian Alexandre Jr tirou a própria vida foi divulgado pela revista People, mas não foi informado como o fato aconteceu e a família do rapaz prefere manter-se em silêncio a respeito do assunto.

REGINA KING FALOU NO PASSADO SOBRE A MATERNIDADE

Regina King, que chegou a ser vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, no ano de 2007, chegou a falar sobre a maternidade, dizendo que era uma das coisas mais gratificantes de todos os tempos e que sentia um amor incondicional pelo filho, que era o seu único herdeiro.