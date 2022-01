Luto! Estrela de Rebelde é dada como morta, integrantes lamentam ocorrido e perda causa comoção internacional

-------- Continua depois da Publicidade--------

Famoso participou da versão mexicana da novela

Morreu o ator Enrique Rocha, que esteve no elenco de Rebelde, exibida pela primeira vez no SBT, em 2005. O mexicano era conhecido, principalmente, por seu papel como Leon Bustamante na história teen.

Ele interpretou o pai de Diego, o personagem de Christopher Uckermann, um dos protagonistas da história que deu vida à banda RBD. Nas redes sociais, o cantor lamentou a perda.

Você sempre foi uma ótima pessoa com um grande coração. Lembro de sua gentileza e senso de humor com todas as pessoas, além de nossas boas conversas antes de entrar em cena. Que essa energia agradável continue nos céus. Obrigado, amigo”, declarou.

Além dele, Dulce Maria, que também era da banda, se pronunciou sobre o ocorrido. “Nós te amamos e sempre iremos amar”, escreveu. “Que sorte ter te conhecido”, completou Anahí.

Rebelde volta aos holofotes com nova versão na Netflix

Depois de mais de 15 anos do sucesso da versão de maior destaque internacional, a marca decidiu criar uma continuação da história. Giovanna Grigio, conhecida por seus trabalhos no SBT e na Globo, está no elenco da trama.

Estefanía Villarreal, que deu vida para Celina no passado, voltou como diretora do colégio Elite Way. O seriado estreou no início do mês e já tem uma segunda temporada confirmada pela Netflix, possivelmente com a participação de mais gente do antigo elenco.