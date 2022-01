Lutador Marco Silva é preso após tentar resgatar moto apreendida pela polícia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã deste domingo, 13, a Polícia Militar, através do Pelotão de trânsito, estava em abordagens de segurança de trânsito quando se deparou com uma moto não licenciada e em mau estado de conservação ( pneus carecas), motivo pelo qual o veículo estava sendo levando ao pátio, momento em que chegou o proprietário, um conhecido lutador de MMA da cidade, Marco Silva, que começou a ser hostil com os dois polícias no local, vindo a ofender os polícias e impedir o trabalho.

Desta forma foi solicitado apoio de outra guarnição para evitar a agressão por parte do lutador, nesse momento a viatura da ROTAM estava deslocando com urgência ao local e acabou colidindo com outro veículo, vindo a capotar, os polícias e o outro condutor passam bem.

O lutador foi preso com a ajuda de outra guarnição e a moto foi recolhida.