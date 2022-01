Luiza, da dupla com Maurílio, desabafa após morte do amigo: ‘Com medo e perdida’

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Luiza, que formava dupla com Maurílio Delmont, desabafou sobre a morte do cantor. A sertaneja publicou um texto em seu Instagram no qual se despediu do amigo e ainda falou que está “com medo e perdida”. O músico morreu em Goiás, onde estava internado após sofrer três paradas cardíacas e ter uma grave infecção no pulmão.

“Começo do mês que vem completamos sete anos de dupla. Tenho pegado meu bloco de notas e tentado escrever algo, para tentar aliviar do meu peito, essa vontade de conversar com você. Pedi tanto para Deus te tirar com saúde dali, para eu te abraçar, te pedir desculpas pelas inúmeras vezes que descontei minha TPM em você”, afirmou Luiza.

“Enquanto você estava internado conversei com você mentalmente, tentei te subornar dizendo que eu ia te levar nas quatro bocas para comer panelada. Falei que viraria flamenguista. Disse que embrulharia o Zezé para te dar de presente. Que te esperaria com uma panela de feijoada quando você tivesse alta. Pedi para que tudo fosse só uma piada sem graça da vida. Eu acreditei na sua melhora até o fim”, continuou a artista.

A namorada de Marcela McGowan ainda fez uma promessa para o colega: “Que pena que as coisas mais valiosas da vida, a gente só aprende apanhando, e muito. Eu nem lembro como eu era musicalmente antes de você, eu estou perdida, estou com medo, mas te juro, que independente do que eu for fazer da vida, eu vou levar você, sua voz, seus sonhos, seu olhar… tudo comigo. Aqui dentro. Você vai ter tanto orgulho de mim”.

A cantora continuou a homenagem: “Eu vou fazer tudo que eu puder para cuidar da sua mãe e da Luana . Nós estamos juntas aqui. Você me ensinou mais nesses 15 dias do que eu já aprendi nos meus 30 anos. Te amo, meu amor. Te amo demais! Vou te dando notícia, através das nossas conversas entre os nossos corações. Desculpa por qualquer coisa. Até a próxima vida”, despediu-se.

Fonte: Jetss