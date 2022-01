Luísa Sonza escandaliza, esfrega parte íntima na frente de milhares e provoca homem da plateia: “Na pepeca”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cantora presenteou fã com toalha que passou na parte íntima a pedido do próprio

Luísa Sonza protagonizou mais uma cena inusitada no palco durante um show de Revéillon na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no fim de semana.

Ela deu uma toalha usada para um rapaz que estava na plateia, mas ele queria mais. “Esfrega na pepeca”, pediu o admirador da loira, que já é vista como uma das grandes estrelas pop do país.

Surpreendentemente, Luísa Sonza, entre risos, atendeu ao desejo do fã. Ela esfregou a toalha em sua parte íntima, fazendo graça, é claro, jogando para ele logo em seguida. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Vale ressaltar que a diva está em turnê divulgando o álbum “Doce 22”, lançado em julho do passado. Aliás, o projeto vem conseguindo um ótimo desempenho nas principais plataformas digitais.

Vitão comenta término com Luísa Sonza

Em agosto, a famosa viu sua vida pessoal ser exposta novamente. Desta vez, foi por causa do rompimento com Vitão, que também é cantor.

Num longo desabafo, o artista falou sobre o fim do relacionamento. “Eu cresci demais ao lado de Luísa, sou outro homem hoje em dia. Tudo o que passamos nos obrigou a ser fortes mesmo não tendo forças para isso em muitos momentos”, disse.

O famoso ainda falou dos ataques que ambos recebem até hoje. “Servimos de exemplo para o Brasil de como a intolerância, ignorância e ódio baseado em mentiras pode ser prejudicial na vida de alguém”, acrescentou.