Luciano Szafir testou positivo para Covid-19 pela terceira vez, segundo informações do site Em Off, o pai de Sasha Meneghel realizou o teste na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17).

Ano passado, Luciano chegou a ficar 32 dias internado com complicações da outra vez em que teve a doença, ele precisou realizar uma cirurgia no intestino na época e, por isso, usa uma bolsa de estomia.

Fonte: Instafamosos