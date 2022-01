Loja é atingida por incêndio e tem depósito destruído pelo fogo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma loja de alimentos e bebidas foi atingida por um incêndio e teve o depósito destruído pelo fogo na Rua Quixadá, no Bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, no fim da manhã deste domingo (9). As chamas causaram muita fumaça e assustaram moradores da região. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a loja fica em um duplex e o fogo ficou concentrado no pavimento superior, usado como depósito dos produtos. O local ficou destruído e o telhado dos cômodos desabaram durante o incêndio.

Os agentes foram acionados por volta das 11h, por uma pessoa que informou que o fogo foi causado por um curto-circuito e se espalhou rápido pelo comércio. Antes da chegada dos agentes vizinhos se mobilizaram e ajudaram ao proprietário da loja na retirada dos materiais que não foram atingidos pelo fogo.

Uma equipe da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (4ªCia/1ºBBM), do quartel do José Walter, foi ao local e apagou as chamas. A Defesa Civil também foi acionada por conta do risco de queda de uma parede do comércio. Fonte: G1 CE