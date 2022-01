Linhas de ônibus Taquari, Quixadá e Baixa Verde deixam de circular nesta sexta-feira

-------- Continua depois da Publicidade--------

A RBTrans já notificou a empresa Floresta e exigiu a retomada dos ônibus a circulação.

As linhas de ônibus Taquari, Quixadá e Baixa Verde, da empresa Auto Viação Floresta, deixaram de circular nesta sexta-feira, 7, surpreendendo o público e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

O diretor de transportes da RBTrans, Clendes Vilas Boas, afirmou que é novidade a empresa Floresta desassistir a população de Rio Branco. “Eu creio que dificuldades todo mundo passa, mas eu acho que o mínimo de respeito nós temos que ter para com a população de Rio Branco. Isso é uma forma que vem agredir a gestão Bocalom que herdou essa situação, que vem de muitos anos, então a gente sente muito pela pela sociedade. A primeira medida nós já tomamos: notificamos a empresa Auto Viação Floresta para que de imediato volte a atender as linhas desassistida sob pena das medidas judiciais com relação à lei 332/1982, que seria a suspensão ou declaração da operadora que vem descumprindo a outorga do contrato”.

“Estamos buscando de todas as formas dar celeridade ao processo porque as coisas pública não podem ser resolvidas da noite pro dia, cumpri-se uma ritualística, respeitando o devido processo legal para que as reprimendas sejam aplicadas agora de imediato. Então tudo tem uma ritualística e nós temos robustecendo esse processo com mais informações, com mais esse conteúdo para que a gente tenha tanto o apoio da sociedade, tanto o apoio dos usuários do transporte como do Ministério Público para que possamos sanar esse problema e trazer outras empresas de imediato”, complementa Vilas Boas.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, já emitiu um decreto emergencial e espera esclarecer essa situação, dando esclarecimentos a população e por consequência encontrado por meios legais, multar a empresa e se for necessário encontrar outra que possa substituir essa.