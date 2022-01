Limpeza publica: 40 % dos servidores estão sem trabalhar por causa da gripe em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nos últimos dias de serviço de limpeza pública com roçagem, coleta de lixo e de entulho vem acontecendo de forma mais demorada.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul,

Ygor Neves, a razão tem dois motivos: as chuvas que estavam acontecendo com muita intensidade e o surto de gripe que deu desfalque de 40 % na equipe de limpeza pública.

Com isso, a coleta de lixo está atrasando. “O que nós podemos dizer é que a limpeza está acontecendo, mas não da maneira que gostaríamos. Estamos em um período de bastantes chuvas e devido ao surto, contamos com pelo menos 35 servidores afastados. A gente pede a compreensão da população porque estamos procurando realizar a coleta de limpeza em todo o perímetro rural também”, concluiu.