Lilian Ribeiro comemora nas redes após última sessão de quimioterapia

A jornalista da Globo News, Lilian ribeiro, diagnosticada com câncer de mama em outubro do ano passado, celebrou nesta terça-feira (18/1) nas redes sociais sua última sessão de quimioterapia.

“Minha felicidade de chegar ao fim dos ciclos de quimioterapia só não é maior que minha gratidão aos anjos que cruzaram meu caminho”, começou a postagem no Instagram.

A jornalista aproveitou para agradecer à equipe médica que a acompanhou. “Além dos meus médicos, essas mulheres, em especial a querida @jessicadlcampos (ausente por motivos de pandemia) foram fundamentais. Carinho, sensibilidade, conhecimento… Enfermagem a serviço da vida! Obrigada, meninas! Que Deus as recompense e abençoe”, continuou.

“A caminhada continua. Tenho mais etapas a cumprir. Mas hoje? Hoje é dia de celebrar!”, finalizou.

No Twitter ela também fez uma postagem emocionada e contou que ficou em dúvida sobre anunciar o fim da primeira leva do tratamento. “Eu pensei muito se deveria externar, com balões e etc, o fim das quimios. Afinal, não é o fim do tratamento. Tanto por vir: cirurgia, radio, bloqueio hormonal por anos. A condição de ‘paciente oncológica’ não some assim tão fácil”, alertou.

“Mas, pensei eu, é sim o fim de uma etapa. E eu celebro isso. O hoje! Para uma alma ansiosa como a minha, isso é um exercício. Ficar com esse agora que eu tenho. Nem sempre eu consigo. Mas sigo tentando.”

eu celebro isso. O hoje! Pra uma alma ansiosa como a minha, isso é um exercício. Ficar com esse agora que eu tenho. Nem sempre eu consigo. Mas sigo tentando. — Lilian Ribeiro (@eulilianribeiro) January 18, 2022