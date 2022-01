Líder do Comando Vermelho é solto pela Justiça

-------- Continua depois da Publicidade--------

Clemilson dos Santos Farias, vulgo ‘Tio Patinhas’, apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV), teve sua prisão revogada pela Justiça do Amazonas e teve sua soltura imediata declarada.

Tio Patinhas é apontado como número 2 da facção comandada por Gelson Carnaúba, conhecido como ‘Mano G’, e foi preso em 2015, com 15 bananas de dinamite, um fuzil e drogas em um sítio no ramal do Pau-Rosa, avaliado em R$ 1 milhão, que estava em nome do próprio narcotraficante.

Já em 2018, Clemilson foi preso novamente, dessa vez em um apartamento de luxo em Pernambuco, após ser identificado como líder do CV, ligado a diversos homicídios no Amazonas.

Na decisão da juíza Rosália Guimarães Sarmento, foi decretado a soltura do líder da facção, porque a denúncia contra ele foi julgada improcedente por fragilidade de provas. Além disso, os bens apreendidos de Clemilson devem ser restituídos.

Fonte: Mix de Notícias