Leonardo chuta Eduardo Costa, decreta fim com o cantor e convida Bruno e Marrone para o Cabaré

-------- Continua depois da Publicidade--------

Leonardo dispensou Eduardo Costa do projeto Cabaré

Quem acompanha as notícias sobre o mundo dos famosos deve saber que a relação de Leonardo e Eduardo Costa chegou ao fim. Os dois eram grandes amigos e parceiros nos negócios, mas a atitude do pai de Maria Eduarda acabou gerando problemas para a parceria e acabou contribuindo para o rompimento.

Tanto que Leonardo esperou apenas o fim da primeira live Cabaré, que fez com Eduardo Costa, para expulsar o cantor de seu escritório, o Talismã. Na época, a notícia gerou uma enorme repercussão. Isso porque o projeto foi idealizado pelos dois cantores e eles chegaram a ganhar muito dinheiro juntos.

Após dispensar Eduardo Costa, Leonardo conseguiu encontrar uma dupla que embarcasse com ele no projeto. Bruno e Marrone receberam com alegria o convite do marido de Poliana Rocha e fizeram o primeiro show da turnê Cabaré na noite deste sábado, 8 de janeiro, em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul.

Segundo informações exclusivas obtidas pelo Movimento Country, os sertanejos teriam investido cerca de R$ 5 milhões para fazer a melhor versão do projeto já vista pelos fãs. Para se ter uma pequena dimensão, Leonardo e a dupla Bruno e Marrone já tem vários shows marcados com a turnê Cabaré pelo Brasil.

EDUARDO COSTA LANÇA PROJETO COM OUTRO PARCEIRO

Após ser descartado por Leonardo, Eduardo Costa decidiu se aventurar com Ralf e juntos produzem o “Mitos”. Juntos, os cantores chegaram a gravar várias canções juntos e estão divulgando bastante nas redes sociais. Teve quem apostasse que eles fariam concorrência a turnê Cabaré do trio famoso.

Mas, o cantor sertanejo explicou que, no momento, a ideia é apenas fazer lançamentos junto do amigo, sem shows. “Eu e Ralf estamos recebendo propostas altas para realizar shows, mas não adianta. Não vai ter show do projeto ‘Mitos’ por enquanto”, declarou Eduardo Costa em uma recente entrevista.