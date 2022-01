Ladrões armados rendem pedestre e roubam celular e moletom do Exército

-------- Continua depois da Publicidade--------

Homem foi vítima de roubo na noite desta segunda-feira (3) no Bairro Periolo, em Cascavel.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima caminhava na via quando foi rendida por dois criminosos armados, que também estavam a pé. Os ladrões levaram o celular e o moletom do Exército e fugiram. Equipe policial registrou ocorrência.

Polícia Militar realizou diligências, porém nenhum criminoso foi encontrado

