Ladrão pede para ser preso após surra, ele roubou carro e na fuga se envolve em acidente

Felipe M., 22, foi espancado e preso nesta tarde de segunda-feira (17) após roubar um automóvel e na fuga se envolver em acidente de trânsito na Rua Benjamin Constant, bairro Olaria, região Central de Porto Velho (RO).

O acusado usando uma arma de brinquedo roubou um carro Gran Siena de uma mulher de 32 anos na Rua João Goulart, bairro São João Bosco.

Na fuga, ele foi seguido por dois militares da Base Aérea. As testemunhas disseram que durante a perseguição o acusado apontou a arma, que até então, acreditava-se ser de verdade.

As testemunhas então desistiram do acompanhamento e acionaram a Polícia Militar. O acusado acabou batendo em outro veículo na Rua José de Alencar com Álvaro Maia.

Populares em seguida passaram a surrar o ladrão com socos e chutes até a Polícia Militar chegar.

Foi verificado ainda que ele usava uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada. Aos policiais, Felipe disse que roubou o carro para causar um acidente e morrer.

Ele foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.