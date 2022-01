Keanu Reeves só pediu autógrafo para dois famosos, e um deles escreveu “vá se f*der” no papel

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma das maiores estrelas de Hollywood atualmente, Keanu Reeves tem uma carreira marcada por filmes e personagens de sucesso – o maior deles sendo Neo, que retornou recentemente em Matrix: Resurrections. Mas sua trajetória também inclui momentos bem peculiares criados pelos fãs e alimentados pela internet. Indiscutivelmente uma das figuras mais “memeficadas” da história do cinema, Keanu mostrou inúmeras vezes que é gente como a gente – e que, inclusive, não tem vergonha de tietar seus ídolos.

Durante uma participação no programa The Late Show, apresentado por Stephen Colbert, o ator de 57 anos revelou que já pediu autógrafo em duas ocasiões diferentes, sendo a primeira delas um favor para um conhecido seu. “[Pedi para] Lou Reed. Mas não era para mim – era para um amigo. E [Lou] foi muito legal em relação a isso”, explicou Keanu.

Para os que não estão familiarizados com o nome, Lou Reed foi um cantor, guitarrista e compositor americano que morreu em 2013, aos 71 anos. Ao lado do músico britânico John Cale, ele fundou a icônica banda de rock The Velvet Underground, produzida por ninguém menos que Andy Warhol.

“Foi em um pequeno pedaço de papel, e era uma tinta azul. Ele só escreveu ‘Lou Reed'”, disse o ator, fazendo com que a plateia viesse abaixo. “Teria sido realmente decepcionante se não dissesse ‘Lou Reed'”, brincou Colbert.

O primeiro autógrafo pode até não ter um significado especial para Keanu, mas o segundo certamente tem, já que partiu de sua livre e espontânea vontade. Dessa vez, felizmente, ele conseguiu algo além de uma assinatura.

Ainda no The Late Show, o astro admitiu ter abordado George Carlin, ator, humorista e autor americano que faleceu em 2008, aos 71 anos. Considerado um dos comediantes de stand-up mais influentes de todos os tempos, ele ganhou cinco Grammys de Melhor Álbum de Comédia – o último deles postumamente, em 2009.

“Foi maravilhoso. Ele me deu o autógrafo… Eu posso falar palavrão aqui?”, perguntou Keanu ao apresentador antes de continuar sua história. “Foi realmente engraçado, porque George Carlin escreveu: ‘Querido Keanu, vá se f*der’”, relembrou o ator, novamente arrancando risadas e palmas do público.

Vale ressaltar que Matrix: Resurrections chegou aos cinemas em 22 de dezembro de 2021. O quarto filme da franquia criada pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski também conta com Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith e Priyanka Chopra Jonas.

