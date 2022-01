Kazu Miura, jogador de futebol mais velho do mundo, acerta com novo clube aos 54 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

A estrela do futebol japonês Kazuyoshi Miura, o jogador mais velho do mundo, continuará atuando em 2022. Aos 54 anos de idade, o atacante com passagens por Santos e Palmeiras acertou com o Suzuka Point Getters, da 4ª divisão do Japão. A equipe é treinada por seu irmão mais velho, Yasutoshi Miura.

Apelidado de “Rei Kazu”, Miura completará 55 anos em fevereiro, mesmo número do total de gols pela seleção japonesa — foram 55 em 89 partidas. Apesar da idade, o incansável jogador disse à imprensa local que ainda sente “paixão” ao pisar nos gramados e que seu novo time está quase 100% de acordo com a sua vontade de seguir jogando. “Quero um clube com uma visão clara, capaz de conquistar o acesso”, acrescentou.

Fonte: Estadão