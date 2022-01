Justiça mantém prisão de trio que fez casal como refém durante assalto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Paulo Sérgio Ribeiro Ferreira, filho dele, Paulo Ricardo Ferreira e Misael Antônio dos Passos tiveram as prisões preventivas mantidas pela justiça. A decisão foi Juíza da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão Maha Kouzi Manasfi e Manasfi.

Ao analisar a situação dos três réus a magistrada disse que ainda persistem os motivos que fundamentaram a decretação da prisão cautelar, não havendo fatos novos, que modifiquem a situação do processo. Na decisão, a juíza disse também, que a prisão preventiva é a única medida eficaz para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Paulo Sérgio, Paulo Ricardo, Mizael Antônio e Jessé Silva e Souza foram presos em flagrante no dia 11 de fevereiro do ano passado. Consta na denúncia que o grupo planejou e executou o assalto a uma casa localizada no Village.

Durante o roubo o imóvel foi cercado pela Policia Militar e o grupo manteve um casal como refém. As vítimas só foram libertadas após uma negociação que durou cerca de duas horas.

Jessé, que estava dentro de um carro, responde o processo em liberdade. Ele foi solto durante a audiência de instrução e julgamento.