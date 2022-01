Justiça determina que WhatsApp indenize usuário que caiu em golpe no aplicativo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Justiça Federal condenou o WhatsApp a indenizar uma mulher que caiu no golpe do perfil clonado. De acordo com a decisão, a empresa Meta, controladora do aplicativo de mensagens, terá que desembolsar R$ 44 mil para dar à vítima. De acordo com informações do portal “UOL”, a Meta afirmou que o número do golpista era diferente daquele usado pela usuária lesada. No entanto, a juíza do caso afirmou que o processo mostra que o criminoso teve acesso aos dados da conta do WhatsApp.

Segundo o portal, o filho da mulher, que não quis se identificar, afirma ter caído no golpe pelo WhatsApp quando o bandido se passou pela mulher e pediu ajuda para pagar um empréstimo. Como acreditou que a pessoa era de fato sua mãe, o homem enviou para ela quase mil reais, o que gerou um prejuízo, segundo ele, “financeiro e psicológico” à família.

Por fim, a informação é que a discussão ainda não acabou, pois a Meta recorreu da decisão, que, por ser de primeira instância, ainda não gera a chamada jurisprudência. Por conta disso, os casos parecidos ainda não podem ter a mesma decisão se levados à Justiça.

O golpe da clonagem de WhatsApp

Nos últimos meses tem crescido a recorrência da clonagem de WhatsApp. Isso porque criminosos estão criando diversas abordagens, algumas sofisticadas, sempre com um intuito: atrais novas vítimas.

Para aplicar os golpes, os bandidos utilizam a engenharia social para convencer a pessoa a repassar o código de ativação do WhatsApp e, assim, roubar sua conta. Depois disso, os bandidos, se passando pelo dono da conta, entram em contato com amigos da vítima para pedir dinheiro.

De acordo com especialistas, a primeira regra para não cair neste tipo de golpe é: jamais repassem qualquer código do WhatsApp para outra pessoa, pois, a chance de esse suspeito estar tentando aplicar um golpe em você é grande.