Justiça condena ‘vovô do tráfico de drogas’ em Rio Branco

Joel Moura Duran foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas. A decisão é do juiz da 1ª Vara Criminal, Daniel Bomfim da Silva.

Na sentença, o magistrado escreveu que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada pelas provas constantes nos autos. Também foi levado em conta que o réu é possuidor de maus antecedentes, ou seja, já respondeu processo por tráfico de drogas.

O “vovô do tráfico”, como é mais conhecido, foi preso durante uma ação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. A operação ocorreu no dia 19 de agosto do ano passado na Rua Arara, no Conjunto Itatiaia, região do Calafate. Com o acusado os investigadores encontram três porções de cocaína, pesando 50 gramas, e sete porções de maconha, totalizando 15 gramas.

Na mesma sentença foi negado ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.