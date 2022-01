Jovem sem CNH que atropelou 2 pessoas no AC alegou que tentou desviar de moto que estava na contramão, diz polícia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Diego de Paula foi ouvido pelo delegado plantonista da Defla e liberado no mesmo dia em que o acidente ocorreu para responder em liberdade. Acidente deixou duas pessoas feridas, entre elas o motorista de caminhão Mateus de Queiroz, de 26 anos, que teve uma das pernas amputadas.

O jovem Diego de Souza de Paula, de 19 anos, que foi detido na última segunda-feira (17) pela Polícia Militar após atropelar duas pessoas na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, foi liberado na Delegacia de Flagrantes (Defla) após ser ouvido pelo delegado plantonista. O rapaz conduzia um carro na hora do acidente, mas não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo a Polícia Civil, a liberação do rapaz foi baseada no artigo 301 do Código Brasileiro de Trânsito, que afirma: ”Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela”.

Diego de Paula permaneceu no local do acidente e, conforme a polícia, prestou assistência às vítimas.

O veículo conduzido pelo jovem bateu no ciclista Rodrigo de Soares, de 19 anos, e no motorista de caminhão Mateus Sombra de Queiroz, de 26 anos, que teve a perna esquerda amputada após o acidente, está internado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave.

Imagens de câmeras de segurança

registraram o momento em que Diego de Paula atropela as vítimas. O carro aparece em alta velocidade e desgovernado na rua e só consegue parar após bater nas pessoas. O g1 entrou em contato com Diego de Paula por uma rede social e aguarda retorno.



Mateus Sombra de Queiroz teve perna amputada após ser atropelado por um carro em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Depoimento

Diego de Paula foi ouvido na Defla na noite de segunda-feira (17) pelo delegado plantonista. No depoimento, ele alegou que tentou desviar de uma motocicleta que estava na contramão. Ao tentar desviar, ele perdeu o controle do veículo e atingiu o ciclista e o motorista do caminhão.

O carro usado seria da namorada dele. O rapaz afirmou também que não estava mexendo no celular, nem fazendo nenhuma ligação telefônica.

As investigações do caso serão conduzidas pela Delegacia da 5ª Regional, no bairro Adalberto Sena. O coordenador da delegacia, delegado Nilton Boscaro, que teve acesso ao depoimento do rapaz, falou que já instaurou o inquérito e designou uma equipe para começar as investigações e apurar as causas do acidente.

“Na oitiva falou que não tinha Carteira de Habilitação e vamos averiguar como foi essa questão, quem entregou o carro para ele ou se pegou escondido e vamos dar seguimento na investigação. Existem muitas dúvidas e perguntas, vamos aguardar o laudo da perícia. A Polícia Civil tem 30 dias para concluir o inquérito e remeter para a Justiça”, explicou.

Investigações

O coordenador acrescentou que os trabalhados investigativos ficarão sob responsabilidade do delegado Emylson Farias. É ele quem deve ouvir o ciclista Rodrigo de Soares nesta quinta-feira (20) na delegacia.

“Amanhã [quinta, 20], os policiais vão no pronto socorro para saber como o Mateus está, conversar com os parentes e pode ser que a gente recolha outros elementos. Recolhemos imagens do local, de outros pontos, para avaliar tudo. Não avaliamos só as imagens do momento do acidente, sempre damos uma avaliada nos momentos antes e depois do acidente. Já fiz a portaria, dei o direcionamento e também conversei com a equipe de investigadores que estão trabalhando”, concluiu.

Após bater no ciclista, o carro segue descontrolado e atropela Mateus de Queiroz, que está agachado atrás de um caminhão parado na rua. A vítima é motorista do caminhão e tinha levado o veículo para a oficina. As imagens mostram uma segunda pessoa embaixo do caminhão mexendo nas peças.

Ao perceber o barulho do carro, Queiroz ainda tenta correr, mas é atingido em cheio pelo veículo. O condutor só conseguiu parar o carro mais a frente.

Campanha de doação de sangue

A família de Mateus de Queiroz iniciou uma campanha de doação de sangue para ele. Nesta quarta (19), os familiares conseguiram 30 bolsas de sangue de amigos, conhecidos, parentes e doadores sensibilizados com a situação do motorista.

Para doar, a pessoa precisa ir até o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), na capital acreana, e informar para as equipes que quer doar sangue para Mateus Sombra de Queiroz.

“Fizemos hoje, começamos cedo. Trinta amigos doaram, para hoje está tranquilo. Não podemos pensar só na gente, se ele não precisar outras pessoas vão precisar. Se sobrar do meu filho fica para outras pessoas. É só ir lá doar”, aconselhou.

O pai falou ainda que, nessa terça (18), Mateus foi retirado da sedação, mas ficou muito agitado, perguntou onde estava a perna e começou a chorar. Com isso, ele voltou a ficar sedado. José Maria contou que uma psicóloga acompanha a família e orienta como a notícia da amputação deve ser repassada para o jovem.

“Tem que ser uma conversa bem alinhada, dizer para ele que o pior já passou, que Deus fez um milagre na vida dele. Ainda vamos conversar com ele. Está sedado, ontem [terça, 18] tiraram a sedação para saber como ele ia reagir, teve uns pensamentos variados e está sedado de novo”, frisou.



Homem bateu em ciclista, perdeu o controle do carro e atropelou o motorista de um caminhão que estava na oficina — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica Acre