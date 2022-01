Jovem relata resgate de sobrevivente de acidente que matou pai, mãe e três filhos em riacho no Piauí: ‘escutamos ela gritando socorro’

-------- Continua depois da Publicidade--------

O carro em que a família Lopes viajava caiu em um riacho na zona rural de Altos, no Piauí, logo após a virada do ano. Mãe, pai, dois adolescentes e uma criança morreram.

Cinco pessoas da mesma família morrem após carro cair em riacho, no Piauí

A jovem Cristina Lopes, de 19 anos, única sobrevivente da tragédia em que faleceram seus pais e três irmãos, no início da madrugada de 1º de janeiro, foi resgatada da água por parentes com quem havia passado a noite de réveillon, na localidade Barro Alto, zona rural de Altos, no Piauí.

Cinco pessoas morreram após o carro onde viajavam cair em um riacho na zona rural de Altos, no Piauí. As vítimas foram o pai, José Maria Galdino de Melo, a mãe Maria Lucilene Lopes de Melo, e os filhos Paloma Lopes de Melo, Fernando Lopes de Melo, de 14 anos, e Fernanda Lopes de Melo, de 8 anos.



Carro caiu em córrego e cinco pessoas morreram em Altos, no Piauí — Foto: Reprodução/WhatsApp

Luciana, sobrinha de Maria Lucilene, contou que recebeu a família Lopes em sua casa para a noite de réveillon. Eles deixaram a festa minutos depois da virada do ano, por volta das 12h30 de 1º de janeiro.

“Depois que eles jantaram, nós nos abraçamos e eles foram embora. Estava chovendo um pouco”, conta Luciana.

Minutos mais tarde, uma pessoa da região foi até a casa de Luciana, avisar sobre o acidente. O carro foi levado pela força da água quando o motorista, José Maria, tentou atravessar uma passagem molhada sobre o riacho dos Cocos.

Carro envolvido no acidente é retirado do córrego em Altos, no Piauí

“A gente estava aqui brincando e chegou um rapaz dizendo que tinha uma menina gritando, pedindo socorro. Nós corremos até lá e quando chegamos a gente escutou o grito da menina, da Cristina”, contou.

A jovem Cristina, de 19 anos, conseguiu sair do carro e se segurou na vegetação da margem, de onde gritou por socorro. “Meu marido pulou no rio, mas não conseguiu. Então ele voltou e amarramos uma corda na cintura dele, e aí ele foi pegar ela”.

Água subiu rapidamente



Cinco pessoas morreram após carro cair em córrego em Altos, no Piauí — Foto: Reprodução/WhatsApp

A região recebeu um forte volume de chuvas durante a noite de 31 de dezembro, com índices recordes de precipitação em Teresina, onde foi registrado 101mm, e em Campo Maior, 103 mm.

O tenente Eduardo Martins, do Corpo de Bombeiros, explicou que o riacho onde aconteceu o acidente tem baixa profundidade, o que teria feito o nível da água subir rapidamente.

“A região onde os corpos foram encontrados tem 3 a 4 metros de profundidade. Esses riachos não têm capacidade de receber essa vazão tão grande de água. Então o nível aumenta de forma repentina”, disse.

Ainda segundo o tenente, os bombeiros de Teresina foram acionados em quinze ocorrências durante a noite de sexta-feira (31), para casos de resgate de pessoas ilhadas, retirada de galhos e resgate de animais.

Tragédia familiar

Um carro com seis pessoas caiu na madrugada desse sábado (1) em um riacho na zona rural de Altos, distante 41 km de Teresina, após forte chuva na região. Cinco pessoas morreram, todas da mesma família.

Cristina Lopes, de 19 anos, que é também filha do casal, foi a única sobrevivente. Segundo a PM, as vítimas são:

• o pai, José Maria Galdino de Melo;

• a mãe, Maria Lucilene Lopes de Melo;

• Paloma Lopes de Melo;

• Fernando Lopes de Melo, de 14 anos;

• Fernanda Lopes de Melo, de 8 anos;

Segundo informações do tenente Medeiros, do Corpo de Bombeiros de Teresina, a equipe foi acionada por volta das 4h30 deste sábado após um veículo cair no riacho dos Cocos, que fica cerca de 10 minutos da zona urbana da cidade de Altos.