Jovem relata como foi a ação do marido que tentou matá-la com golpes de faca

A Jovem que foi esfaqueada pelo marido na linha 628 km 85, contou ao Portal P1 detalhes sobre como o seu marido fez ao tentar tirar a vida dela.

A vítima está internada em Ji-Paraná e o quadro clinico é estável.

“ Ele – Wagner Dos Santos Azevedo – acordou. Em seguida, narra a jovem, do nada empurrou Nathianne Oliveira Sapacosta em cima da cama e disse, eu te amo, vou te matar e, em seguida me esfaqueou, e iniciou os golpes de faca. “Foram cinco golpes, duas nas costas, uma no abdômen, uma no queixo e outra próximo ao tórax”, relata.

Em áudio enviado ao Portal P1, Natiane Oliveira disse que em seguida desmaiou.

“Eu voltei em si, porém, não conseguia levantar. Nesse momento ele – Wagner dos Santos – pensou que eu estivesse morta, e falou que iria pegar uma corda e se enforcar.

O filho do casal, Kaik Rafael de apenas 05 anos presenciou o pai esfaquear a mãe, saiu correndo até o vizinho e pediu ajuda. Quando a ajuda chegou Wagner dos Santos já estava dependurado e morto. Kaik só soube do óbito do pai só na hora do velório.

Nathianne Oliveira Sapacosta de 20 anos está internada em Ji-Parná. Conforme relata sua mãe, está bem e muito grata ao filho de 05 anos que foi um herói em salvar a própria mãe.

“Deus em primeiro lugar e segundo, o filho, que foi um herói em ter salvado a vida dela”, disse a mãe de Nathianne, senhora Ivany, que é professora do município de Jaru (RO).