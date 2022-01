Jovem que voltava do velório da avó salta de ponte em igarapé para fugir de assalto

-------- Continua depois da Publicidade--------

O jovem pintor F.F.C.S., de 23 anos, teve de saltar com bicicleta e tudo de cima de uma ponte recém-inaugurada sobre o igarapé Judia para poder escapar de uma dupla de assaltantes. O caso aconteceu na madrugada desse domingo, 9, quando retornava do velório de sua avó e passava pela região do Taquari, em Rio Branco.

Ele contou na Delegacia Regional de Polícia localizada na Vila Acre que os criminosos ainda se divertiram com a cena. Na noite do último sábado, foi ao velório da avó, que morava no bairro do Taquari. Por volta de 1h de domingo, voltava para casa para dormir e retornar para o sepultamento mais tarde.

Nesse momento, foi abordado por dois homens que usavam ripas de cerca e exigiam que o jovem entregasse a bicicleta. Percebendo que seria agredido ou morto a pauladas, preferiu saltar da ponte no leito do igarapé, onde ficou um bom tempo até que os assaltantes fossem embora.

Testemunhas disseram que um dos assaltantes é conhecido como “Juninho”, que seria membro de uma organização criminosa do bairro Belo Jardim. Contra ele, existem outras acusações e está sendo procurado pela polícia. Por sorte, o trabalhador sofreu apenas uma luxação em um dos braços, e não perdeu a bicicleta, seu único meio de transporte para o trabalho.