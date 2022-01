Jovem que teve perna amputada após ser atropelado no AC está na UTI e grave: ‘Nas mãos de Deus’, diz pai

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ciclista que também foi atropelado por jovem sem CNH teve apenas escoriações e recebeu alta. Acidente ocorreu nessa segunda-feira (17) na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Mateus Sombra de Queiroz teve a perna amputada após ser atropelado por um carro em Rio Branco.

O motorista de caminhão Mateus Sombra de Queiroz, de 26 anos, que teve a perna amputada após ser atropelado por um carro nessa segunda-feira (17) está na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave. O acidente ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Segundo a direção do hospital, o jovem chegou em estado gravíssimo devido à perda de sangue e foi operado “imediatamente pela ortopedia”. Ele perdeu uma das pernas. Já o ciclista Rodrigo de Soares, que também foi atropelado, sofreu apenas escoriações e teve alta ainda na segunda.

“Após a cirurgia ele evoluiu bem. E durante a noite dessa segunda foi levado para UTI do Pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde ainda é grave, mas está estável. Ele foi extubado hoje [terça, 18]. O ciclista só teve escoriações e não chegou a ficar internado no PS”, afirmou a diretora do hospital, Carolina Pinho.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem Diego de Souza Paula, que dirigia um carro, atropela o ciclista e o motorista de caminhão.

Ele foi preso pela Polícia Militar após o acidente e levado para Delegacia de Flagrantes (Defla). Segundo a polícia, o condutor não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O g1 tenta contato para saber se ele já tem advogado de defesa.

O g1 tentou saber com a Polícia Civil se o motorista foi levado a audiência de custódia ou se foi liberado após fiança e como anda a investigação do caso, mas ainda aguarda resposta até última atualização desta reportagem.

‘Nas mãos de Deus’

Abalado, mas confiante na recuperação do filho, José Maria Santana de Queiroz disse que espera que a justiça seja feita, tanto a da terra como a de Deus.

“Estamos abalados, mas confiante em Deus. Eu sei que o pior já passou, que foi o momento e ele suportou a cirurgia. Claro que não está bem, porque toda cirurgia é de risco e a situação dele não foi brincadeira, foi tirado uma perna dele, de um menino novo. Mas, minha fé está em Deus, sei que Ele está no comando e a vitória é nossa”, disse.

Ele contou que o filho é um menino trabalhador, que é casado e atualmente mora na cidade e Senador Guiomard. Mateus trabalha para uma empresa de refrigerantes e faz entregas nos municípios acreanos.

“Eu quero que a Justiça faça justiça. Está nas mãos de Deus agora. Ontem [segunda,17] vi o rapaz na delegacia, liberaram ele umas 22h. Mas, agora estou correndo atrás da saúde do meu filho, pedindo a Deus que ele se restabeleça e saia do hospital.”