Jovem que celebrou aniversário de cãozinho na rua é acolhido em abrigo

O homem em situação de rua que foi filmado nas ruas de Bucaramanga, na Colômbia, celebrando o aniversário de quatro anos do seu cãozinho foi acolhido por um abrigo e agora terá um local digno e confortável para dormir com os seus animais amados. O rapaz foi identificado como Choco José Luis Matos e ele criou uma página no Instagram (@joseluis.matos.7906) para falar mais sobre sua rotina e a dos cachorros, chamados carinhosamente de Nena e Shaggy.

Um homem em situação de rua comprou um bolo para celebrar o aniversário de um dos seus cãezinhos. O caso aconteceu em Bucamaranga, na Colômbia, e foi registrado por uma pessoa que passava no local e divulgado nas redes sociais. O aniversariante é o cachorrinho preto que aparece nas imagens.

A pessoa que filmou a cena se aproximou e perguntou se ele precisava de algum ajuda e o homem, gentilmente, pediu auxílio para comprar ração e vacinar os cães que, segundo ele, já são castrados. Ele disse também que o cãozinho está completando quatro anos, se chama Negrito e foi encontrado em situação de completo abandono em um lixão.

Após a viralização das imagens, o ativista David Guerrero levou ração para os cães e o ajudou a encontrar um alguergue que aceita animais, roupas limpas, um emprego e um aparelho celular. Choco conta que espera poder retribuir no futuro criando um projeto para ajudar outros cães em situação de rua. “Meus cachorros são como meus filhos”, finalizou.