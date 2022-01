Jovem morre após bater moto contra poste em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

O acidente ocorreu na madrugada de sábado para domingo, em Cruzeiro do Sul. Jonas Fonseca da Silva Júnior, 30, residente no Bairro Santa Terezinha, sofreu várias fraturas após se chocar com a moto em que dirigia, violentamente contra um poste, em frente ao antigo Educandário da cidade.



A vítima ainda foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro, mas foi a óbito na madrugada de terça-feira,11, quando já era direcionada para a sala de cirurgia.

A polícia Militar informou que não foi possível fazer o teste de bafômetro para saber se o rapaz estava sobre efeito de bebida alcoólica ou não , pois quando a policia chegou ao local do acidente ele já tinha sido encaminhado ao hospital e já estava na sala de cirurgia para procedimento cirúrgico justamente por causa da gravidade do acidente em que ele sofreu várias fraturas.

O rapaz permaneceu internado no hospital mesmo com os procedimentos cirúrgicos e acabou vindo a óbito.

Jonas era pedreiro e deixa mulher e duas filhas.