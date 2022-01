Jovem leva 5 tiros e bandidos avisam: “Se escapar viva, vamos te matar no hospital”

-------- Continua depois da Publicidade--------

A jovem foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de São José do Rio Claro e não corre riscos. Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Uma jovem de 20 anos sofreu uma tentativa de homicídio, na madrugada deste domingo (09), em uma praça no Centro de São José do Rio Claro (315 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados pela equipe médica do hospital municipal, com a informação de que a jovem deu entrada na unidade com vários ferimentos de tiros.

A vítima relatou aos policiais que estava na praça, quando um carro se aproximou. Três homens e duas mulheres desceram do veículo atirando contra ela, que saiu correndo, no entanto, foi perseguida até uma sorveteria, quando foi ferida.

Antes de irem embora, os acusados teriam dito que se ela escapasse com vida, iriam ao hospital para matá-la.

Diante do relato, os policiais passaram a noite no local, fazendo a segurança. Outra equipe foi acionada e fez buscas na cidade, mas os bandidos não foram encontrados.

A vítima foi sedada pelos médicos, mas o atual estado de saúde dela não havia sido informado até a publicação desta reportagem.

A tentativa de homicídio está sendo investigada pela Polícia Civil.