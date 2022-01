Jovem é filmado em ‘delivery com égua’ e vídeo viraliza

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vídeo foi feito no município de Xaxim, no Oeste do Estado e já ganhou repercussão fora do país; entenda a história.

Que as éguas são animais ágeis e fortes não é novidade, mas você já viu uma que faz delivery? Em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina, o vídeo de um “entregador” com capacete, montado em uma égua e com uma caixa de entrega nas costas viralizou na internet.

Quem aparece na filmagem é o jovem Bernardo Malaquias Betinelle Bruneto, de 19 anos. O vídeo foi gravado na avenida principal do município na noite da última quarta-feira (12) por um amigo. Segundo ele, tudo não passou de uma brincadeira sobre a alta no preço do combustível.

“A égua é de rodeio e eu estava no CTG treinando. Quando sai de lá fui comer um lanche na lancheria no meu tio e antes de ir embora tive a ideia de dar uma volta com a égua e a caixa de entrega, mas ela estava vazia. Não fiz nenhuma entrega, foi tudo uma grande brincadeira, mas meu amigo gravou e o vídeo viralizou, não esperava que ia ter tanta repercussão”, contou Bernardo.

A gravação foi compartilhada no Tik Tok como uma brincadeira pelo alto preço do combustível, afim de demonstrar que até os entregadores estavam buscando alternativas.

Assista:

Vídeo viralizou na internet e já foi compartilhado até fora do país. – Vídeo: Arquivo Pessoal/Divulgação/ND

“Belinha”

Bernardo conta que tem a égua faz dois meses e a batizou de Belinha. “É a cara dela esse nome”, comenta. Ela tem quatro anos e ainda é uma potra. A égua se tornou companhia diária do jovem e uma grande “amiga”.

Como o jovem mora em uma casa próximo ao interior, Belinha tem bastante espaço de pasto e a noite dorme em um local construído especialmente para ela atrás da casa de Bernardo. “Ela é super mansa e bem domada, não estranhou quando andei com ela no centro e com a caixa de entrega. É muito dócil e bem cuidada”, afirma.

O jovem conta que desde de criança tinha o sonho de ter um cavalo, mas nunca teve condições e lugar para manter o animal, pois sempre morou em apartamento. No fim do ano passado Bernardo se mudou pra uma casa próximo e consegui realizar o sonho.

O vídeo ganhou tanta repercussão que já foi compartilhado até fora do Brasil. “Me falaram que já chegou nos Estados Unidos e na Holanda. Eu não esperava que viralizaria desse jeito porque foi mandado em grupo de amigos e familiares e o vídeo já está em lugares que eu nem imagino.”

