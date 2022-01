Jovem é executado a tiros; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem identificado como Lucas Michael Oliveira Nery, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (24), na rua Amazonas, bairro Santo Agostinho, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas por populares, os ocupantes de um veículo modelo Hyundai HB20 de cor branca, atiraram contra Lucas. Um vídeo registrado por câmeras de segurança de uma residência confirma essa informação.

Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e isolaram a área. Não há informações sobre a motivação do homicídio. Os familiares de Lucas estiveram na cena do crime mas não quiseram falar com a imprensa.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo de Lucas será levado para o Instituto Médico Legal (IML) onde deve passar por exames.