Jovem de 24 anos morre carbonizado após bater contra carreta

O jovem Matheus de Almeida Portinho, de 24 anos, morreu carbonizado após bater contra uma carreta Scania na manhã deste sábado (15), na BR-376, em Dourados.

De acordo com o Dourados Agora, a colisão aconteceu entre a cidade de Dourados e Fátima do Sul. As informações iniciais dão conta de que o carro que Matheus conduzia teria invadido a pista contraria. O motorista da carreta ainda tentou desviar, mas sem sucesso.

Com a colisão, o jovem ficou preso as ferragens e morreu carbonizado. O veículo ficou completamente destruído pelas chamas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e a Perícia da Polícia Civil estiveram no local.

O caso será investigado.