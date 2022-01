Jovem de 16 anos é morto com diversos golpes de faca na zona rural de Serra do Ramalho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um menor, de 16 anos, foi assassinado com diversos golpes de faca, na madrugada deste sábado (1), após uma briga com outro jovem, na Agrovila 18, na zona rural de Serra do Ramalho, no oeste baiano. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil ao PORTAL VILSON NUNES, o crime ocorreu por volta das 3h, quando o autor e vítima entraram em vias de fato, e o acusado – que já fora identificado desferiu várias facadas contra o menor, que ainda foi socorrido e levado para o hospital de Serra do Ramalho, mas morreu logo em seguida.

A Polícia Civil instaurou o inquérito para investigar o homicídio.

Feito por Portal Vilson Nune