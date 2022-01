Jornalista aparece com rosto machucado em programa ao vivo após ser agredido na porta de TV

Daniel Carniel, jornalista e dono da Adesso TV, do Rio Grande do Sul, entrou no ar com o nariz sangrando após ser agredido na entrada da emissora. Ao chegar na porta da empresa, Daniel recebeu chutes e socos de um homem que ainda não foi identificado, tudo isso na cidade de Garibaldi (RS), na última sexta-feira (14). Ele é responsável pelo programa “Prato Limpo”, semelhante ao “Balanço Geral”.

-------- Continua depois da Publicidade--------

O jornalista falou ao UOL que considera o ataque um atentado. “Eu estava chegando para trabalhar, estacionei o carro e atravessei a rua, quando vi dois homens sentados [perto da porta do prédio da TV], o que é normal ter gente sentada ali. No momento em que estava atravessando, um dos rapazes foi embora e o outro ficou. Quando passei, ele perguntou: ‘você é o Daniel?’. Eu falei que ‘sim’. Ele me empurrou para o hall do edifício e me deu um soco. Fiquei zonzo. Ele me deu uma rasteira e caí no chão”, contou.

Segundo Daniel, o motivo para ter entrado no ar com o rosto ensanguentado não foi sensacionalismo. “Por que eu fiz isso? Sensacionalismo? Não, porque com o ambiente [político] que está na cidade, eles iam dizer ‘ah, esse programa forjou uma agressão…’. Daí eu fui para o ar para mostrar ‘não, gente, eu apanhei mesmo’. Isso não pode acontecer”, disse.

“O delegado… ele também acredita que seja motivação política, mas claro que ele vai investigar. Ele também suspeita que [o agressor] seja de fora. Há muitas imagens, e claras. Então a gente acha que logo vão encontrar [o suspeito]”, finalizou ele, que fez boletim de ocorrência e vai fazer exame de corpo de delito.

Fonte: Istoé