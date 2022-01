Jornal do SBT mostra casal fazendo sexo em praia

-------- Continua depois da Publicidade--------

A afiliada do SBT no Rio de Janeiro flagrou um casal fazendo sexo no mar de uma praia carioca, durante telejornal exibido no horário do almoço nessa quinta-feira (20/1). “A sensação térmica chegou aos 50°C em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. E nesse calor dá um apetite, né?”, brincou a repórter, que não foi creditada pela reportagem.

A apresentadora Isabele Benito também ironizou o momento. “Tem uns que aproveitam mais a praia, né? Eu não sabia que tinha essa modalidade. Pode isso, minha gente?”, disse.

“Rio 40 graus, praias lotadas e, nesse clima, teve gente que aproveitou a calmaria do mar, que a gente falou agora, e o balanço das ondas para dar aquela namorada. Pode rodar”, comentou a âncora.

A matéria exibiu o ato sexual com as imagens borradas, e o editor de imagem também sobrepôs a sombra do casal em cima de um pôr do sol e colocou como trilha sonora a música Como uma Onda, de Lulu Santos.