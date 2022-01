Jéssica Alves vai fazer cirurgia para mudar voz: “Vai ficar feminina”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Morando no Brasil há quatro meses, diretamente de Londres, a apresentadora Jéssica Alves, que assumiu como transexual em 2020, conta que pretende passar por mais cirurgias. Apesar das suas últimas histórias envolverem a vontade de engravidar de si mesma e fazer um transplante de útero, ela conta que a primeira das intervenções será em sua voz.

Jéssica deu detalhes da operação: “A cirurgia de voz é de feminização. Vai abrir a garganta, e costurar as cordas vocais. Deixa-as mais apertadinhas. Ficarei dez dias sem falar, e quando voltar ficarei com a voz rouquinha. Depois de um mês verei o resultado. Vai ficar bem feminina”, conta. A cirurgia de voz e outros procedimentos estéticos não são tão incomuns assim entre as pessoas que vivem a transição de gênero.

“Eu odeio a minha voz, odeio quando atendo ao telefone. Por exemplo: Me ligam para qualquer coisa e eu atendo e perguntam se é a senhora Jéssica quem fala. Ou vou em algum lugar e me chamam de senhor. Não entendem ainda que é uma mulher, porque a minha voz é estranha”, desabafa Jéssica.

Ainda bastante lembrada como Ken Humano, a apresentadora ainda quer corrigir erros de plásticas passadas, como seu nariz. Ela diz que este é o maior drama da sua vida, pois hoje ela tem problemas respiratórios já que ele é muito pequeno, inclusive para o seu rosto. Jéssica explica que esta é uma nova tentativa, disse ela à Quem.