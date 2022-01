Jaru: Menino de 05 anos pede socorro e salva a vida da mãe após pai esfaqueá-la e se enforcar

-------- Continua depois da Publicidade--------

A ação do pequeno Kaik Rafael de apenas 05 anos, foi fundamental para o salvamento de sua mãe Nathianne de Oliveira Sapacosta de 20 anos, que foi esfaqueada por seu esposo Vagner dos Santos Azevedo, neste sábado (01), no interior do município de Jaru.

O filho do casal ao presenciar a dramática cena de seu pai golpeando sua mãe a faca, saiu correndo em busca de ajuda em uma propriedade rural vizinha, possibilitando o socorro de sua mãe em tempo hábil, o garoto também pode ter preservado sua vida ao sair da residência.

Vizinhos foram a residência e encontraram Vagner pendurado por uma corda no pescoço e socorreram Nathianne com vida para o posto de saúde do distrito de Tarilândia.

Kaik não chegou a presenciar seu pai enforcado, ele foi confortado com a informação de que sua mãe sobreviveu e está fora de perigo.

Nathianne, foi encaminhada para a cidade de Ji-Paraná onde foi submetida com sucesso a uma cirurgia na tarde deste sábado.