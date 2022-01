‘Japonês’ é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Manaus; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – O corpo de um homem conhecido apenas como “japonês”, foi encontrado por volta de 12h deste sábado (1°), na Avenida Sucupira, Comunidade Santa Marta, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados com uma corda, além de um fio elétrico envolta no pescoço.

De acordo com os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo do homem foi encontrado por um morador que estava passando na Avenida e percebeu algo estranho em uma área de mata. Quando se aproximou para ver do que se tratava, o morador encontrou a vítima bastante ensanguentada e acionou a polícia.

Populares relataram ao D24AM que “Japonês” era conhecido por praticar pequenos furtos na região. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS). Os autores do crime ainda não foram identificados.

