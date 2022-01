Japão testa TV ‘lambível’, a TV que dá para sentir gosto das coisas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um professor japonês desenvolveu uma tela de TV que pode ser lambida, imitando sabores dos alimentos. A novidade pode permitir uma experiência multissensorial no futuro mas, por enquanto, é apenas um protótipo. As informações são do The Guardian.

A tela é chamada de Taste The TV (“experimente a TV”, em tradução literal) e funciona com um carrossel de 10 latas de sabores. Para criar o gosto de um alimento específico, essas latas borrifam a combinação correta em um filme higiênico que fica na tela plana e pode ser lambido.

“O objetivo é possibilitar que as pessoas vivam algo como comer em um restaurante do outro lado do mundo, mesmo estando em casa”, disse o criador da tela, Homei Miyashita, professor da Universidade Meiji em Tóquio, ao The Guardian.

O grupo de pesquisa de Miyashita, que tem cerca de 30 alunos, já desenvolveu outros dispositivos relacionados ao tema, como um garfo que torna os alimentos mais saborosos. De acordo com o professor, a Taste The TV custaria cerca de 100 mil ienes para ser feita, algo em torno de R$ 5 mil.

Fonte: UOL