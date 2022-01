Jacaré com pernas amputadas é resgatado pelos bombeiros

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jacaré com as pernas amputadas e ferimento no torso foi resgatado na segunda-feira (10) por guarnição do 2° Grupamento de Bombeiros Militar (2°GBM/Feira de Santana) em apoio a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Feira de Santana.

Após o resgate o Inema foi acionado para identificação do jacaré. O animal foi encaminhado para a clínica de tratamento do Inema localizada no Capis da UFRB em Cruz das Almas para que seja tratado seja avaliado e tratado por profissionais habilitados.

Caso encontre algum animal como jacaré ferido ou fora do habitat natural o cidadão pode acionar os bombeiros através do numero 193. Os militares possuem técnicas específicas para atender as ocorrências. Maltratar animais é crime.