Isso é o que acontece com seu corpo quando você come muitas frutas

Quando falamos em vida saudável, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são frutas, verduras e legumes, não é mesmo? Inclusive, as frutas entram nesse time por conta de suas fibras, nutrientes e minerais essenciais. Todavia, sabia que quando você come muitas frutas seu corpo pode reagir de forma adversa?

Mas calma se você ficou desesperado com nossa fala, fique calmo, vamos te explicar direito!

Primeiramente, entenda que segundo estudos o consumo de frutas é muito benéfico para nosso organismo. Por exemplo, ajuda a prevenir doenças cardíacas, derrames e câncer. Isso tudo é graças ao seu alto teor de antioxidantes.

Qual o problema para quem come muitas frutas?

Mas onde mora o perigo nisso? Bom, segundo alguns estudiosos, as frutas são caracterizadas por terem mais açúcar do que vegetais e aqui mora a periculosidade! Em suma, se você come frutas além do recomendado há grandes chances de desenvolver ganho de peso, acelerar o diabetes tipo 2 e causar problemas para pessoas com problemas renais e de pâncreas. Sem contar outros efeitos, como diarreia, refluxo e inchaço.

Por fim, vale lembrar que isso não significa que você deve evitá-las! Para ter um efeito adverso por consumir muitas frutas, precisa-se comer uma quantidade exorbitante. Logo, há mais benefícios do que problemas.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.