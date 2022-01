Israel detecta primeiro caso de dupla infecção por Covid e gripe

-------- Continua depois da Publicidade--------

O primeiro registro de um caso raro da mistura de duas doenças, gripe e Covid-19, apelidada de “flurona”, foi detectado nesta semana em Israel. Relatórios locais disseram que a paciente era uma jovem grávida, que estava com sintomas leves.

As autoridades de saúde israelenses estudam o caso para determinar se a combinação causa maior gravidade da doença. Esta é a primeira ocorrência documentada de “flurona” detectada no mundo, mas os médicos acreditam que poderia haver mais infecções do tipo no país.