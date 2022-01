Irmã de Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne posa agarradinha com a namorada no Chile e se declara: ‘Melhor a cada dia’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Irmã de Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne posou agarradinha com a namorada, a fisioterapeuta Amanda Albuquerque, nesta quarta-feira. As duas fizeram uma viagem romântica por Santiago, no Chile. No registro, compatilhado na web, Hagda se derrete ao citar o relacionamento das duas:

Mais um mês para a conta. Me tornando melhor a cada dia”, disse ela. “Eu amo tanto, e estou muito feliz por ver que pessoa melhor você está se tornando”, responde Amanda.

As duas aparecem também bastante animadas durante um passeio ao ar livre que fizeram na viagem romântica das duas. Hagda e Amanda namoram há quase um ano.

O próprio Whindersson fez questão de comentar as fotos da irmã: “Lindas”, resumiu ele. Ex do humorista, Marina Lina também deixou um recadinho carinhoso para as moças: “Minhas lindas. Amo muito.”